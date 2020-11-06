Чебоксары, 6 ноября, 2020, 13:03 — ИА Регнум. В Чувашии госпитализируют больше пациентов с коронавирусом, чем выписывают, поэтому свободный коечный фонд сократился до 2,3%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 6 ноября, заявил на заседании оперативного штаба министр здравоохранения республики Владимир Степанов.

Cap.ru Врачи в защитных костюмах

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В настоящее время в Чувашии развёрнуто 2210 коек для лечения пациентов с COVID-19, что составляет 24% от всего коечного фонда в регионе.

«Процент свободного коечного фонда составляет 2,3%. Ситуация напряжённая, и мы изо дня видим, что число госпитализированных больше, чем мы выписываем. На плато не вышли», — сказал Владимир Степанов.

По его словам, Минздрав России рекомендует переводить пациентов, которые выздоравливают, на амбулаторное лечение.

Напомним, с 1 ноября в Чувашии ЦРБ Цивильского района начал принимать пациентов с ОРВИ и с COVID-19 «на долечивание с основных стационаров».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на стационарном лечении находятся 2160 человек, из них тяжёлое состояние — у 554 человек, крайне тяжёлое (подключены к ИВЛ) — у 51 пациента.