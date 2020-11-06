Ярославль, 6 ноября, 2020, 13:01 — ИА Регнум. Ярославский районный суд оштрафовал настоятеля церкви Смоленской иконы Божьей Матери в селе Устье за самовольный ремонт храма. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Группа «Свободный Ярославль» «Вконтакте» Смоленский храм в Устье

Дело об административном правонарушении было возбуждено Департаментом охраны объектов культурного наследия региона. В ходе проверки специалисты выяснили, что ремонт храма идет без разрешения департамента.

Судебное решение возмутило прихожан храма. Они говорят, что настоятель восстанавливает церковь из руин.

«В селе Устье батюшка на своём горбу тянет восстановление храма, прихожане помогают, чем могут. А Департамент охраны объектов культурного наследия ЯО, решил, что текущий ремонт мимо них проходить не должен! Воспользовавшись услугами находчивого чёрта, у которого нет ничего святого и он спокойно творит всякие непотребные вещи, написали на нашего батюшку в суд, что тот не получил разрешения у данного госоргана. Таким образом, кирпичи на головы прихожан без разрешения падать могут, вода через старую крышу на иконы тоже может течь, а отец Владимир в корне не прав и пускай платит штраф, — приводит слова Наталии Высоцкой портал «ЯрНьюс».

В департаменте охраны ОКН корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что оштрафовали настоятеля совершенно законно. Церковь построена в 1771 году и является выявленным объектом культурного наследия. Стоит отметить, что на таких объектах вообще нельзя проводить ремонт. Это возможно только после того, как будет определен статус храма и предмет охраны. Это тоже стоит денег.

«В соответствии с планом проведения плановых проверок в области охраны объектов культурного наследия специалистами департамента 2 августа 2019 года проведена проверка в отношении пользователя выявленного объекта культурного наследия «Церковь Смоленская» — Ярославской Епархии Русской Православной Церкви. Установлено, что на объекте проводятся ремонтные работы. Пользователь с заявлением о выдаче разрешительной документации на проведение работ в департамент не обращался. Законодательством Российской Федерации за проведение работ на объекте культурного наследия без разрешения государственного органа охраны памятников предусмотрена административная ответственность. По факту выявленных нарушений был составлен протокол об административном правонарушении и подано исковое заявление в Ярославский районный суд. Решением суда 03.12.2019 Ярославская Епархия Русской Православной Церкви оштрафована на 100 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу, законным владельцем не оспаривалось», — сообщила заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Наталья Грушевская.

В настоящий момент ремонтировать храм священнику власти запрещают.

«Для продолжения работ по сохранению объекта культурного наследия пользователю необходимо обратиться в региональный департамент охраны объектов культурного наследия для получения разъяснений и необходимой разрешительной документации на проведение работ», — сказала Наталья Грушевская.

В департаменте говорят, что между департаментом и епархией ведётся конструктивное сотрудничество. Настоятели других церквей запрашивают и получают разрешения на работы по ремонту и реставрации.