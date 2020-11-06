Калуга, 6 ноября, 2020, 12:41 — ИА Регнум. Сегодня, 6 ноября, на заседании Городской думы Калуги депутаты приняли решение о назначении на должность городского головы. В заседании приняли участие губернатор Калужской области Владислав Шапша и председатель Законодательного собрания региона Геннадий Новосельцев.

Пресс-служба Городской думы Калуги Городским головой Калуги назначен Дмитрий Денисов

Как сообщает пресс-служба Городской думы, заявки на участие в конкурсе на замещение должности городского головы Калуги подали временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Денисов и начальник ГБУ КО «Мосальская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» Алексей Баталов. Конкурсная комиссия, изучив представленные документы и проведя индивидуальные собеседования с претендентами, выразила предпочтение кандидатуре Дмитрия Денисова.

«Калуга — это не просто административный центр, это столица региона, город с огромным потенциалом, — обратился к депутатам Владислав Шапша. — Многое уже сделано. Калуга заметно преобразилась, но многое ещё предстоит сделать. Следующие пять лет нужно будет работать сплочённой командой единомышленников. Уверен, что опыт Дмитрия Александровича Денисова и его искреннее желание сделать Калугу процветающим городом позволят достичь новых успехов».

Тайным голосованием на должность городского головы Калуги депутаты назначили Дмитрия Денисова. «Члены конкурсной комиссии единогласно поддержали кандидатуру Дмитрия Денисова, такой же выбор сделали и депутаты Городской думы, — отметил Юрий Моисеев. — Дмитрий Александрович много лет проработал в Городской управе Калуги, занимал пост заместителя губернатора области, обладает огромным управленческим опытом и хорошо знаком со спецификой работы органов местного самоуправления».

Глава Калуги поздравил Дмитрия Денисова и пожелал успехов.