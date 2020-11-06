Киев, 6 ноября, 2020, 12:38 — ИА Регнум. Украина в настоящий момент даже примерно не использует потенциал полезных ископаемых, заявил 6 ноября, выступая в Верховной раде, премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Ukrnafta.com Нефтяной насос. Украина

Глава правительства заявил, что на Украине есть 12 тысяч месторождений полезных ископаемых, но лишь около трети из них разрабатываются.

«Фактически это чуть больше 4 тысяч участков, находящихся в разработке. У нас есть нефть и газ, руды и драгоценные металлы — мы здесь говорим о потенциале в фантастических более 400 млрд долларов, которыми мы должны воспользоваться в следующие десять лет», — заявил Шмыгаль.

Премьер отметил, что речь идет не о сырьевом экспорте, а об использовании ископаемых «для развития высокотехнологичного производства» на Украине, но не стал уточнять, о каком производстве идет речь.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно актуальному рейтингу добывающих стран, Украина сейчас занимает 28-е место в мире. Объем производства полезных ископаемых в стране оценен в 91,3 млн тонн, что составляет $11 780 млн в стоимостном выражении.