Любань, Ленинградская область, 6 ноября, 2020, 12:38 — ИА Регнум. Надземный пешеходный переход, который снёс водитель грузовика в октябре 2020 года на федеральной трассе М-10 в «Россия» в городе Любань Тосненского района Ленинградской области, будет восстановлен и открыт не раньше конца декабря текущего года. В настоящий момент рабочие смонтировали пролётное строение моста. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», которе отвечает за состояние федеральных трасс.

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Пешеходный мост, снесенный грузовиком на трассе М-10 в Ленобласти, восстановят до конца года.

Напомним, 11 октября в населенном пункте Любань на 614-м км федеральной дороги М-10 «Россия» Москва — Санкт-Петербург грузовой автомобиль с поднятым кузовом совершил столкновение с надземным пешеходным переходом. В результате искусственное сооружение обрушилось на проезжую часть. Пострадал водитель другого грузовика, на который рухнула конструкция. В настоящее время движение пешеходов организовано по временному наземному пешеходному переходу, установлен временный светофор.

«По результатам проведенной независимой экспертизы и обследования пролетного строения пешеходного перехода оно было признано пригодным для дальнейшей эксплуатации. Мы восстановили поврежденный ригель, установили опорные части, а минувшей ночью с помощью кранов смонтировали в проектное положение пролетное строение пешеходного перехода», — рассказал начальник Отдела дорожных сооружений ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Дмитрий Симончук.

В ближайшее время планируется приступить к монтажу каркаса остекления и восстановлению деформационных швов. В целом же закончить работы и открыть движение для пешеходов планируется до конца декабря.