Оренбург, 6 ноября, 2020, 12:27 — ИА Регнум. В Октябрьском районе Оренбургской области 6 ноября райсовет депутатов нового созыва избрал главу муниципального образования. Новым руководителем района стал Андрей Ларшин, который ранее являлся первым заместителем главы администрации района — начальником управления по сельскому хозяйству, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в местной администрации.

Mo-ok.orb.ru Новый глава Октябрьского района Андрей Ларшин

На пост главы района претендовали пять человек. Конкурсная комиссия представила райсовету две кандидатуры — Андрея Ларшина и заместителя директора исполнительной дирекции Оренбургского областного союза промышленников и предпринимателей Александра Власова. Депутатский корпус единогласно проголосовал за Ларшина.

Стоит отметить, с 2010 года главой района являлся Александр Самойлов. Он также участвовал в конкурсе, но комиссия не поддержала его кандидатуру.

В единый день голосования 2020 года в Оренбуржье прошли муниципальные выборы. В Октябрьском районе состоялись выборы в представительные органы муниципальных образований района, работало 37 избирательных участков. Явка составила 33,6%.