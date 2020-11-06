Кострома, 6 ноября, 2020, 11:44 — ИА Регнум. В Костромской области на должность заместителя губернатора, курирующего отрасль строительства, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства назначен Игорь Малякин. Об этом сообщает администрация региона.

Admnerehta.ru Игорь Малякин

На протяжении последних 7 лет Малякин руководил Нерехтой и Нерехтским районом Костромской области. Его предшественником на посту вице-губернатора был Андрей Дмитриев, покинувший место по состоянию здоровья в июне 2020 года.

Карьерное повышение вместе с похвалой чиновнику предложил лично губернатор Костромской области Сергей Ситников.

«Особо обращаю внимание на то, что в районном центре огромные изменения произошли. Сейчас Нерехту называют музеем под открытым небом. Мне, конечно, очень нравится, что в городе навели порядок, решили вопросы проблемные с мусором, с дорогами, тротуарами. У Вас это все получается и я предлагаю Вам эту работу продолжить на областном уровне в качестве заместителя губернатора по развитию инфраструктуры», — сказал губернатор.

Малякин будет назначен на должность после прохождения всех предусмотренных законом процедур. Предполагается, что временно исполняющим обязанности главы района станет его первый заместитель Елена Ключева. Заявление о досрочном сложении полномочий чиновник пока не написал.

По мнению депутата Костромской областной думы Дмитрия Грибкова, решение о повышении Малякина можно назвать логичным и правильным. В то же время, его уход из администрации района следует расценивать как кадровую потерю.

«С одной стороны, это, конечно, кадровая потеря для Нерехты и Нерехтского района. С 2013 г. по настоящее время под его руководством на Нерехтской земле действительно произошло много позитивных изменений. В то же время, его новое назначение — это логичное и правильное кадровое решение со стороны руководства региона. Ответственность и инициативность, принципиальность и решительность Игоря Евгеньевича позволят эффективно решать вопросы не только муниципального, но и регионального уровня», — написал на личной странице в Facebook Грибков.

Схоже мнение высказал депутат областного законодательного собрания Флун Гумеров.

«Насчёт его повышения у меня не было сомнений. Я давно говорил, что когда губернатор начнёт обновлять команду, то вероятнее всего заберёт его к себе. Давайте будем откровенны: скамейка запасных менеджеров областного уровня у нас не очень большая. За 7 лет работы Малякин доказал, что он может, и я считаю, что он просто обязан поделиться своим опытом с другими муниципалитетами. Такие люди не должны засиживаться на местах, они должны тянуть за собой вверх всех остальных. Кроме того, все замы губернатора курируют муниципалитеты. Нет никакого сомнения, что зам, который вышел из народа, будет эффективен в этом качестве»

С коллегами солидарен председатель областной думы Алексей Анохин. Комментируя новость о назначении СМИ44, он назвал Малякина «руководителем новой формации» и «эффективным руководителем».

«На своем посту Игорь Евгеньевич проявил себя эффективным руководителем, руководителем новой формации, который умеет работать и как администратор, и как коммуникатор. Он слышит людей, умеет вовлечь их в общее дело, вдохновить. Не раз был свидетелем того, как он общается с нерехтчанами, каким авторитетом и уважением он у них пользуется. Думаю, что таким руководителям надо расти. Теперь Игорь Малякин продолжит работу уже на областном уровне в качестве заместителя губернатора. Уверен, что накопленный опыт он сможет применить на территории всего региона»

Главные задачи будущего заместителя губернатора уже определены. Это бесперебойное прохождение отопительного сезона, продолжение программы газификации и слежка за строительством и сдачей объектов по нацпроектам. Дата выборов главы Нерехтского района пока неизвестна.