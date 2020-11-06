Вашингтон, 6 ноября, 2020, 11:29 — ИА Регнум. На протяжении 5 и 6 ноября президент США Дональд Трамп оставляет множество сообщений в Твиттере, которое буквально одно за другим скрывается системой. «Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии», — сообщает соцсеть, это сообщение появляется в ленте вместо скрытого твита Трампа.

Цитата со страницы Дональда Трампа в Twitter Скрытые Твиттером сообщения Трампа

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Сообщения, которые так не нравятся Твиттеру, следующие:

«Я легко выигрываю президентство Соединенных Штатов с помощью законного голосования. Наблюдателям ни в коем случае не разрешалось выполнять свою работу, и поэтому голоса, принятые в этот период, должны быть признаны незаконными голосами».

«ПРЕКРАТИТЕ МОШЕННИЧЕСТВО!».

«Все штаты, которые недавно были объявлены «байденовскими», будут разбираться с нами по закону, за мошенничество с избирателями и подтасовку выборов на уровне штата. Множество доказательств — просто загляните в СМИ. МЫ ВЫИГРАЕМ! Америка прежде всего!», —

и многие другие. Для сравнения, из 10 последних сообщений скрыто шесть.