Москва, 6 ноября, 2020, 11:09 — ИА Регнум. Законопроект о направлении налоговых выплат заведений фастфуда на борьбу с ожирением разрабатывает депутат Госдумы Борис Менделевич («Единая Россия»).

Фастфуд. Ожирение

«Документ, на мой взгляд, должен отражать три основных аспекта — ограничение калорийности продуктов, налог на фастфуд и снижение уровня бедности», — цитируют Менделевича РИА Новости.

Кроме того, по словам парламентария, борьбе с ожирением будет способствовать увеличение информации о калорийности продукта на упаковках, а также публикация информации о калорийности в меню.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России от ожирения страдают 19% мужчин, 27,6% женщин, 10,7% мальчиков и 5,6% девочек.