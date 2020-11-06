Москва, 6 ноября, 2020, 11:02 — ИА Регнум. Департамент по конкурентной политике Москвы объявил открытый конкурс по отбору исполнителя на развитие и сопровождение информационной системы столицы «Управление инвестиционной деятельностью». Начальная цена лота превышает 954 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Заказчиком по контракту выступит государственное казённое учреждение города Москвы «Информационный город». Начальная цена — 954 069 902,05 рубля. В рамках контракта предусмотрен аванс в 10%. Финансирование работ осуществляется за счёт средств бюджета Москвы.

Срок оказания услуги составляет 1060 календарных дней с момента заключения контракта.

«Работы по развитию и сопровождению системы должны быть проведены в целях увеличения посещаемости портала с целью привлечения большего количества инвесторов, увеличения конкуренции, увеличения начальной стоимости объектов (лотов) и увеличения скорости продаж объектов», — указана в техзадании одна из целей запланированных работ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2020 года то же госучреждение объявило конкурс на развитие закупочной информационной системы. На неё готовы потратить более 978 млн рублей.