Биробиджан, 6 ноября, 2020, 11:00 — ИА Регнум. Указом президента РФ Владимира Путина посмертно награждён медалью «За спасение погибавших» работавший дворником в Ленинском районе Еврейской автономной области Станислав Фальбийчук, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Медаль «За спасение погибавших»

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В мае 2019 года в районе села Калинино мужчина услышал крики о помощи. Оказалось, что в воде тонули две маленькие девочки. Он кинулся на помощь. Вытащил из воды одну из тонувших. Спасая вторую, он утонул сам. Ребёнка спасли другие очевидцы происходящего.

Как сообщало ИА REGNUM, указ, согласно которому российскому режиссеру, актеру и деятелю культуры Никите Михалкову присваивается звание Героя Труда, подписал президент России Владимир Путин.