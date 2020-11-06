Москва, 6 ноября, 2020, 10:57 — ИА Регнум. Доктор экономических наук Никита Кричевский в своем телеграм-канале подверг критике предложение Высшей школы экономики (ВШЭ) повысить налоги на неинвестируемые доходы граждан и компаний:

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«Речь идет о ставке 20−24% НДФЛ для доходов физлиц свыше 12 млн и о возвращении к ставке 24% или даже к 30% по налогу на прибыль (сейчас 20%) в сочетании с установлением инвестиционного вычета (что за зверь такой?).

Уровень компетенций ВШЭ зашкаливает: как не силился, не вспомнил ни одной страны, где доходы в лоб облагались дважды. На примере доходов физлиц — сначала 13% (15%), а потом ещё 20% (24%)», — отмечает эксперт.

По словам Никиты Кричевского, речь даже не о том, что банковские депозиты — суть, то же инвестирование (вложение с целью получения дохода).

«Разговор о том, что артисты, ученые, спортсмены и другие высокооплачиваемые категории должны хорошо делать свою работу и не заморачиваться хитросплетениями исковерканного инсайдом и манипулированием российского фондового рынка», — считает Никита Кричевский.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее экономисты Высшей школы экономики предложили повысить налоги на неинвестируемые личные доходы для богатых граждан России. Как сообщает РБК со ссылкой на отзыв ВШЭ к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, речь идёт о ставке налога в размере 20% для доходов физических лиц свыше 12 млн и 24% для 24 млн рублей в год.