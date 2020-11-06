Новосибирск, 6 ноября, 2020, 10:57 — ИА Регнум. Пациентке туберкулёзной больницы в Новосибирске удалось снять на камеру факт жестокого обращения с малолетним пациентом. На кадрах опубликованного в соцсетях видеоролика видно, как медсестра таскает за волосы ребёнка. По словам автора, в палате дети лежат одни.

Насилие

«Я как-то проснулась от шума в палате (время уже было 7 утра) и решила заглянуть, что там произошло, может, упал кто, ударился. Увидела, что бежит девочка и медсестра, которая на видео, ловит ребёнка за волосы и бьёт по лицу», — пишет она.

После происшествия женщина решила поставить камеру на сончас, когда дети ложатся спать. Просматривая после сна видео, пациентка пришла в ужас, увидев, как медсестра берёт ребёнка за волосы и бросает на кровать. Увидев это, сотрудница больницы пригрозила женщине полицией.

«Я ответила, что буду снимать до тех пор, пока вашего сотрудника отсюда не уволят. Она ответила, что разберёмся сами, и даже видео не стала смотреть», — отметила автор.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту происшествия следственное управление СКР по Новосибирской области начало проверку. Процессуальное решение будет принято по её результатам.