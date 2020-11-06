Ярославль, 6 ноября, 2020, 10:46 — ИА Регнум. В Ярославле прокуратура выявила нарушения в организации горячего питания школьников. Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры Ярославской области.

Школьный обед

Проблемы были выявлены Заволжской прокуратурой города в ряде школ района. Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям на питание школьников должно быть отведено не менее 20 минут. Как выяснилось, это требование соблюдалось не всегда.

«Как показала прокурорская проверка Положениями о режиме занятий обучающихся в ряде школ района для отпуска и приема горячего питания некоторым классам учащихся была выделена перемена продолжительностью менее 20 минут, либо отведенное время для приема пищи совпадало с началом урока», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Прокуратурой района направила протесты руководству школ, которые были признаны обоснованными. После этого школы изменили расписания звонков.