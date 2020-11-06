Калуга, 6 ноября, 2020, 10:42 — ИА Регнум. В Калужской области более 700 педагогических работников болеют вирусными инфекциями, в том числе свыше 150 — COVID-19 и порядка 450 — ОРВИ и гриппом. Кроме того, свыше 100 учителей страдают иными хроническими болезнями. Заболеваемость среди детей в среднем не превышает 8 — 10%. Об этом 6 ноября заявил министр образования и науки области Александр Аникеев на заседании регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот страницы министерства образования Калужской области в «ВКонтакте» Калужский министр предложил родителям самим выбрать форму обучения своих детей.

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Уровень заболеваемости педагогов в муниципалитетах разный. В 16 районах он не превышает 8%, в девяти районах составляет от восьми до 15%, а в Калуге болеют свыше 17% учителей. Столь высокий процент заболеваемости педагогических работников (более 18%) отмечается в 27 образовательных организациях. В этой связи Александр Аникеев предложил продлить на одну неделю каникулы в школах Калуги, а в других районах принимать решения, исходя из конкретной ситуации.

Накануне в ходе прямого эфира в социальной сети министр образования и науки области Александр Аникеев предложил родителям учащихся самим выбрать форму обучения своих детей. В регионе введение повсеместного дистанционного обучения пока не планируется. Однако если родители намерены перевести своего ребёнка на дистанционное обучение, то они могут это сделать, написав заявление об этом на имя директора школы.

«В области открыты 5,5 тыс. классов и только 15 из них в октябре были переведены на дистанционное обучение. В соответствии с санитарными правилами и нормами классы будут закрываться на «карантин» точечно, и учащихся будут переводить на дистанционное обучение только если в классе более 20% детей болеют вирусными инфекциями. То же самое можно сказать и о школе в целом», — сказал Аникеев.