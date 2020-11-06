Вашингтон, 6 ноября, 2020, 10:10 — ИА Регнум. Ряд американских новостных агентств прервали выступление президента США Дональда Трампа на пресс-конференции, посвященной выборам, сообщает 5 ноября издание News Week.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Так, такие телеканалы, как MSNBC, NPR, CBS, и NBC, не стали до конца транслировать выступление Трампа, которое было «полно лживых заявлений относительно выборов».

«И вот опять мы находимся в необычном положении, когда мы должны не только прервать выступление президента США, но и поправить президента США», — заявил ведущий новостной передачи на телеканале MSNBC Брайан Уильямс.

Так же поступили ведущие новостных программы ABC Дэвид Мьюир, который прервал трансляцию пресс-конференции Трампа, заявив, что «тут многое нужно проверить на соответствие действительности», а также NBC Лестер Холт, по словам которого президент США сделал «целый ряд лживых заявлений».

«Три основные сети — ABC, CBS и NBC — отключились после того, как Трамп выступил с ложными заявлениями, появившись в Белом доме», — заявил журналист The New York Times Майкл Гринбаум.

Со своей стороны, телеканал CNN не стал прерывать трансляцию пресс-конференции президента. После его выступления Андерсон Купер назвал президента «толстой черепахой на спине, болтающейся на жарком солнце, понимая, что его время закончилось».

Напомним, в ходе своей пресс-конференции в Белом доме Трамп сделал ряд громких заявлений относительно того, что на прошедших 3 ноября в США выборах президента страны имели место фальсификации, а также отметил, что если пересчитать законно поданные голоса, то Трамп с легкостью одержит верх в гонке.