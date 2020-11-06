Кемерово, 6 ноября, 2020, 09:54 — ИА Регнум. 3 миллиона средств индивидуальной защиты (СИЗ) — масок, респираторов, защитных костюмов и медицинских очков — общей стоимостью 165,2 млн руб. были безвозмездно переданы больницам Кемеровской области фондом «День Первый» и компанией «Сибантрацит». Об этом сообщается на сайте «Сибантрацита».

«Сибантрацит» 3 млн СИЗ передали врачам Кузбасса «Сибантрацит» и фонд «День Первый»

Это уже не первая их поставка гуманитарной помощи в регион: «День Первый» начал доставку СИЗов для врачей весной, «Сибантрацит» в августе передал в больницы Кузбасса 180 000 средств защиты для врачей.

Фонд «День Первый» был основан Дмитрием и Катериной Босов специально для обеспечения врачей средствами индивидуальной защиты на период пандемии коронавируса. Весной, в период всеобщего дефицита СИЗ, была организована их поставка из Китая в российские регионы.

Группа «Сибантрацит» — мировой лидер по выпуску и экспорту высококачественного антрацита, крупнейший в России производитель металлургических углей. Производственные активы Группы расположены в Новосибирской и Кемеровской областях.