Москва, 6 ноября, 2020, 09:46 — ИА Регнум. Минтруда РФ проиндексирует размер маткапитала с 2021 года. Об этом заявила замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина в ходе всероссийского форума «Вместе ради детей! Ключевые программы партнерства».

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Сертификат на материнский капитал

«В следующем [2021] году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год», — сказала Баталина.

Она напомнила, что сумма маткапитала составляет 466 тысяч рублей на первого ребенка и будет увеличена до 616 тысяч рублей на второго, а также уточнила, что за время действия программы сертификаты были вручены 10 млн семей, а 8 млн уже воспользовались ими.