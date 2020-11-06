Тула, 6 ноября, 2020, 09:32 — ИА Регнум. «Туламашзавод» (ТМЗ) сертифицировал экстерьер компактного грузовика «Муравей» с электромотором. Об этом сообщается на официальном сайте Федерального института промышленной собственности.

Сайт Федерального института промышленной собственности Электрогрузовик «Муравей»

Новинку назвали в честь советского трехколесного мотороллера с грузовой кабиной, который 36 лет собирался на Тульском машиностроительном заводе.

Длина компактного грузовика равна 3470 мм. Сама же конструкция автомобиля получилась очень простой. Кабина имеет усиленный каркас из стальных труб. Грузоподъемность «Муравья» равна одной тонне. Дальность хода электрокара в зависимости от загруженности варьируется от 70 до 90 км.

В качестве силового агрегата автомобиль имеет электромотор мощностью 5 л. с. Максимальная скорость грузовика достигает всего 22 км/ч.

Стартуют продажи электрогрузовика с весны следующего года. Минимальная стоимость этого авто не будет превышать 1,3 млн рублей.

Напомним, в сентябре нынешнего года самыми покупаемыми новыми грузовиками в РФ стали КамАЗ. Их продажи в этот месяц составили 2803 единицы, увеличившись на 47% по сравнению с прошлым годом.

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