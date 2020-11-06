Вашингтон, 6 ноября, 2020, 09:21 — ИА Регнум. Администрация соцсети Twitter удалила учётную запись подкаста War Room экс-помощника главы Белого дома Дональда Трампа Стивена Бэннона. Об этом сообщает издание Tech Crunch.

Gage Skidmore Стивен Бэннон

Отмечается, что в блоге была размещена видеозапись Бэннона, в которой он призывает к физической расправе над главой Федеральной службы безопасности Кристофером Реем и главой Национального института инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Администрация Twitter бессрочно удалила аккаунт @WarRoomPandemic за нарушение правил соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе бывший помощник президента США Стивен Бэннон, обвиняемый в мошенничестве и финансовых хищениях, был арестован в Атлантическом океане на лодке у побережья штата Коннектикут.

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк поставила в известность министерство юстиции США о решении арестовать Бэннона и еще троих человек за присвоение добровольных пожертвований на строительство стены на границе с Мексикой.