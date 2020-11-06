Иркутск, 6 ноября, 2020, 09:11 — ИА Регнум. Лечебные учреждения Иркутской области получили более 100 кислородных концентраторов, которые вырабатывают медицинский кислород требуемой чистоты и являются крайне важным в лечении больных с заболеваниями органов дыхания.

Пресс-служба правительства Иркутской области Иркутская нефтяная компания поставила кислородные концентраторы медучреждениям региона в борьбе с COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения — все новости»

Как сообщает пресс-служба областного правительства, технику пожертвовала ООО «Иркутская нефтяная компания».

Иркутской городской клинической больнице (ГКБ) №1, на базе которой развернут госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, оказывается помощь в обеспечении поставке лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты: костюмы защитные, маски, респираторы, перчатки, бахилы. Кроме того, компания оплачивает работу автомобиля с водителем, занятого на обслуживании амбулаторных больных ГКБ №1.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 ноября число умерших пациентов с COVID-19 в Иркутской области достигло 509 человек, в том числе, поставлен антирекорд: 18 человек скончались за последние сутки. Ещё один человек с подтверждённым SARS-CoV-2 скончался от заболевания не связанного с коронавирусом.

С начала пандемии COVID-19 Иркутская нефтяная компания уже неоднократно приобретала и передавала медучреждениям Иркутска и Усть-Кута медицинское оборудование, лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты.

Компания поставила аппараты искусственной вентиляции легких для больниц Иркутска, Усть-Кута. Также в Усть-Куте компания финансирует строительство медицинского корпуса для лечения пациентов с внебольничной пневмонией стоимостью более 500 млн руб.