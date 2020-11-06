Усолье-Сибирское, Иркутская область, 6 ноября, 2020, 08:39 — ИА Регнум. Правительство РФ обнародовало «дорожную карту» по ликвидации последствий загрязнения окружающей среды на территории города Усолья-Сибирского в Иркутской области. Документ своим распоряжением утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Правительство Иркутской области План мероприятий по ликвидации экологического ущерба в Усолье-Сибирском рассчитан до конца 2024 года

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в подготовленный план мероприятий вошли как меры по ликвидации накопленного вреда окружающей среде (включая сопутствующие мероприятия, связанные со строительством новой системы водоснабжения и очистных сооружений), так и меры по защите населения от возможного воздействия вредных веществ в ходе работ по устранению загрязнения.

«Отдельный блок посвящён созданию условий социально-экономического развития города. Он, в частности, предполагает расширение видов деятельности, разрешённых на территории опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское», поддержку малого и среднего бизнеса через механизмы микрокредитования, предоставление предпринимателям консультационных услуг», — сказано в официальном сообщении областного правительства.

В настоящее время на промышленной площадке работают специалисты «Федерального экологического оператора» — предприятия госкорпорации «Росатом», безопасность работ обеспечивается Минобороны и МЧС, контроль осуществляет Росприроднадзор. Во время проведения работ ведётся мониторинг окружающей среды.

К ноябрю 2020 года в рамках первоочередных работ были приведены в безопасное состояние и перезатарены 17 аварийных ёмкостей большого объёма, которые представляли угрозу залповых выбросов. Демонтирована наземная часть самого опасного объекта на территории цеха ртутного электролиза, все строительные конструкции и весь загрязнённый грунт обрабатываются.

Также ликвидируются две скважины, содержащие опасные химические вещества. Выполнены работы по стравливанию избыточного давления из скважин, осуществляется подъём рабочих колонн. К концу 2020 года эти две скважины будут ликвидированы. Идёт строительство герметичной защиты для нефтяной линзы, чтобы избежать угрозы попадания загрязнения в Ангару в период паводка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Усолье-Сибирское превратилось в зону экологического бедствия после того, как закрылось градообразующее предприятие «Усольехимпром». Значительная часть химических веществ производства, копившихся десятилетиями, была помещена в подземные резервуары, ёмкости, оставлена в зданиях цехов и вспомогательных помещениях.

С октября 2018 года из-за опасности утечек ядовитых веществ в городе действует режим ЧС. Глава региона Игорь Кобзев в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным обратился за поддержкой федерального центра. Глава государства поручил правительству разработать и реализовать план мероприятий по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов и очистке загрязнённых территорий.

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В августе 2020 года на первоочередные меры по ликвидации загрязнения правительство уже направило более 400 млн рублей в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Итогом всей этой работы станет комплексная реабилитация территории для создания новых производств. В частности, на территории появится современный экотехнопарк, позволяющий переработать накопленные вещества. Будут применены технологии физико-химической переработки и демеркуризации.

Продукты такой переработки могут быть повторно использованы при производстве электроники, агрохимикатов, а также в металлургии. Всё это позволит экотехнопарку в дальнейшем работать для потребностей всей Иркутской области.

В целом к концу 2024 года в Усолье-Сибирском будет создана новая среда для жизни граждан и инфраструктура для социально-экономического развития города.

Между тем ещё в июле 2019 года глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова сравнила угрозу глобальной экологической катастрофы на «Усольехимпроме» с той, что возникла после аварии на Чернобыльской АЭС.