Оренбургская область, 6 ноября, 2020, 08:10 — ИА Регнум. В Оренбургской области вечером 5 ноября произошла смертельная автоавария возле села Каменноозёрное. Погибли два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в в пресс-службе УМВД по региону.

УМВД по Оренбургской области Участник смертельного ДТП в Оренбуржье

По данным ведомства, на трассе Оренбург-Орск столкнулись четыре автомобиля: «Лада Ларгус», «КИА», «Чери Гранд» и «Вольво». Два человека скончались на месте ДТП, четыре человека госпитализированы.

По факту авария проводится проверка. Полиция выясняет обстоятельства и причины ДТП.