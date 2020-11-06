В Оренбуржье произошла авария с участием четырёх автомобилей: есть жертвы
Оренбургская область, 6 ноября, 2020, 08:10 — ИА Регнум. В Оренбургской области вечером 5 ноября произошла смертельная автоавария возле села Каменноозёрное. Погибли два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в в пресс-службе УМВД по региону.
УМВД по Оренбургской области
Участник смертельного ДТП в Оренбуржье
По данным ведомства, на трассе Оренбург-Орск столкнулись четыре автомобиля: «Лада Ларгус», «КИА», «Чери Гранд» и «Вольво». Два человека скончались на месте ДТП, четыре человека госпитализированы.
По факту авария проводится проверка. Полиция выясняет обстоятельства и причины ДТП.