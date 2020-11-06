Оренбург, 6 ноября, 2020, 08:00 — ИА Регнум. В пригороде Оренбурга местный житель обнаружил возле частного дома ржавый снаряд, о чем проинформировал правоохранителей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Росгвардии по Оренбургской области, взрывоопасный предмет обезврежен.

Управление Росгвардии по Оренбургской области В Оренбурге обезвредили авиабомбу

Оренбуржец наткнулся на опасную находку при производстве земляных работ рядом со строящимся частным домом. Взрывотехники при осмотре снаряда вынесли вердикт — обнаруженный боеприпас является 50-килограммовой осколочно-фугасной авиабомбой со следами коррозии и поврежденным хвостовым стабилизатором.