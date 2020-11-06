Ставрополь, 6 ноября, 2020, 07:12 — ИА Регнум. В арбитраж Ставропольского края поступил банкротный иск к АО «Буденновский машиностроительный завод». Он пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Претензии к предприятию, работающему с 1956 года, поступили от инспекции ФНС России №6 по Ставропольскому краю 5 ноября 2020 года. Сумма исковых требований — 2 934 955,5 рубля. Детали пока не сообщаются.

На сайте предприятия уточняется, что оно является одним из крупнейших в Ставропольском крае и поставляет продукцию не только в свой регион, но и за его пределы. Среди выпускаемой продукции — дома-вагоны, дома-прицепы, сеялки-культиваторы, пневмосистемы, измельчители-разбрасыватели соломы к комбайнам, запчасти для сельскохозяйственной техники.

По данным ЕГРЮЛ, юрлицо учреждено в сентябре 1992 года. Учредитель — министерство имущественных отношений региона. Уставный капитал — более 212 тыс. рублей. Директор — Михаил Шелковой. В активе АО ранее было участие в создании совместного российско-турецкого завода аккумуляторных батарей. Предприятие было ликвидировано в апреле 2016 года. На начало 2017 года в списке аффилированных лиц АО «Буденновский машиностроительный завод» была указана только Наталья Шелковая — супруга директора и члена совета директоров. Её доля составляла 10,09%. В августе 2020 года её, как и супруга, избрали в новый состав совета директоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области также налоговым органом инициировано банкротное дело в отношении мебельной фабрики, работающей более 85 лет. До этого налоговые службы Санкт-Петербурга и Московской области обратились с соответствующими исками к ОАО «444 военно-картографическая фабрика» и 85-летнему заводу — АО «Ногинский завод резинотехнических изделий».