Магадан, 6 ноября, 2020, 05:05 — ИА Регнум. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов предложил выделить дополнительное финансирование четырём регионам ДФО на ремонт и модернизацию социальных объектов в рамках программы «Единая субсидия». В правительстве РФ поддержали инициативу — дополнительные 330 млн рублей получат Бурятия, Забайкалье, Приамурье и Колыма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Читайте также: В России создаётся новый механизм контроля и надзора

Во всех этих регионах речь идёт о благоустройстве территорий. Так, в Амурской области проведут на 93 млн рублей капитальный ремонт стадионов в моногородах Райчихинск и Варваровка.

В Бурятии за 62,9 млн рублей модернизируют материально-техническую базу авиационного техникума.

В Забайкалье на 113 млн рублей реконструируют парк культуры и отдыха, школы и музей.

В Магаданской области 60,8 млн рублей пойдут на укрепление участка берега Охотского моря в бухте Нагаева — дорога имеет стратегическое значение для Колымы.

Также Минвостокразвития выделит 20 млн рублей Камчатке на развитие эколого-познавательного туризма на базе Кроноцкого государственного заповедника.

«Прежде чем вынести предложения на заседание правительства РФ, их рассмотрели и одобрили на правительственной подкомиссии под председательством вице-премьера РФ Юрия Трутнева», — добавили в Минвостокразвития.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России работает над созданием нового механизма контроля и надзора, 5 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.