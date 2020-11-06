Хабаровск, 6 ноября, 2020, 03:32 — ИА Регнум. Арбитраж Дальневосточного округа утвердил решение по иску «Роснефти» к подрядчику — АО «Салаватнефтехимремстрой». Ответчику предстоит выплатить неустойку в размере 300 млн рублей, в то время как истец запрашивал более 6,8 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В основе спора лежал контракт от апреля 2013 года. Истец обосновал требование о выплате пени нарушением «сроков освобождения строительной площадки объекта «Комплекс гидрокрекинга. Секция гидрокрекинга — гидроочистки» от товарно-материальных ценностей, временных зданий и сооружений, материалов и иного имущества». Сумма иска составляла 6 835 672 941 рубль. В мае 2020 года арбитраж Хабаровского края претензии удовлетворил лишь частично.

Договор с генподрядчиком на строительство объекта был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке в связи с тем, что АО «Салаватнефтехимремстрой» принятые на себя обязательства «исполнило ненадлежащим образом, а именно, в установленные договором сроки работы в полном объёме не выполнило, объект заказчику не был сдан».

Решение устоялось в вышестоящей инстанции. Обжаловать вердикт ответчик не смог.