Красноярск, 6 ноября, 2020, 03:18 — ИА Регнум. Компания «Сисим», в вахтовом посёлке которой год назад произошла трагедия, частично выиграла спор с управлением Росприроднадзора. Арбитраж Красноярского края отменил несколько пунктов предписания, выданного по материалам проверки. По нему золотодобывающее предприятие должно было устранить 30 выявленных нарушений, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

ООО «Сисим» оспаривало предписание от 20 ноября 2019 года, то есть выданное спустя месяц после трагедии, в которой погибли люди. В рамках предписания, которое фирму обязали исполнить до 13 января 2020 года, было выявлено 30 нарушений. Судья отменил девять пунктов.

«Оценив имеющиеся в деле доказательства, доводы лиц, участвующих в деле, суд пришёл к выводу о необходимости удовлетворения требований заявителя в части признании недействительными пунктов 8, 10, 11, 19, 20, 24, 25, 26, 28 рассматриваемого предписания», — отмечается в материалах дела.

Отменённые пункты затрагивают в основном вопросы пользования водными объектами, в частности ручьём Весёлый, рекой Сисим, рекой Малая Сейба.

Остальные требования предписания суд оставил в силе.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Сисим» создано в марте 2005 года. Его директором по-прежнему числится Максим Ковальков, которому также принадлежит 20% доли. Среди собственников — Сергей Ковальков, Алексей Гурьянов и ООО «Артель старателей Ангара-Север». На момент трагедии компания «Сисим» была частью дивизиона холдинга «Сибзолото», который является одним из крупнейших золотодобывающих в России.

Трагедия в артели: что такое холдинг «Сибзолото»

Напомним, год назад, 19 октября 2019 года, в Курагинском районе Красноярского края произошли прорывы дамб на золотодобывающем предприятии «Сисим». В результате ЧП был разрушен вахтовый посёлок и погибли 20 человек. Помимо этого, свыше 20 человек получили травмы. Расследование уголовного дела завершилось в июле 2020 года. Компанию же лишили лицензии на участок россыпного золота в бассейне реки Большая Сейба. Действие документа было прекращено досрочно.