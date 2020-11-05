Луганск, 5 ноября, 2020, 23:40 — ИА Регнум. Два раза в течение суток территория ЛНР была атакована ВСУ, сообщает 5 ноября Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

Первый раз нарушение режима прекращения огня зафиксировано в 12:55 мск: стреляли в направлении Калиново-Борщеватое со стороны Попасной из стрелкового оружия.

Второй раз обстрел вёлся в этом же направлении из крупнокалиберного оружия и автоматического гранатомета АГС-17. Этот инцидент зафиксирован в 13:30 мск.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР проинформировали об обстреле автобуса с мирными гражданами со стороны ВСУ.