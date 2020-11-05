Ижевск, 5 ноября, 2020, 23:05 — ИА Регнум. Государственный долг Удмуртии до конца текущего года может вырасти до 61 млрд рублей. Об этом заявил в ходе Открытого интервью глава республики Александр Бречалов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«За все, что происходит в республике ответственен глава. И, конечно же, указания о заимствованиях министерству финансов давал я. Разные были причины, но все они очень веские обоснованные», — пояснил глава региона.

Он напомнил, что в период с 2017 года по 1 января 2020 года госдолг республики впервые за 12 лет сократился. Выполнив условия соглашения с Минфином РФ, Удмуртия начала получать дополнительные дотации из федерального бюджета, объем которых в прошлом году достиг рекордных 9 млрд рублей.

«Теперь прогноз до конца года, самое интересное. Мы ориентируемся на 59−61 млрд. При этом мы рассчитываем на одобрение правительством РФ еще 2 млрд занять коммерческих денег на развитие», — отметил Бречалов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 октября текущего года госдолг республики составил 54,142 млрд рублей. С начала года объем долговых обязательств республики увеличился на 8,1 млрд рублей или на 17,59%. В структуре долга объем коммерческих кредитов составляет 24,85 млрд рублей или долю в размере 45,9%. С начала года сумма банковских кредитов выросла на 5,6 млрд рублей или на 29%. Объем бюджетных заимствований составил 24,292 млрд рублей, увеличившись с начала года на 4,8 млрд рублей или на 24,6%.