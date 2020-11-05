Минск, 5 ноября, 2020, 22:41 — ИА Регнум. Содержащиеся в докладе ОБСЕ «четкие и неопровержимые доказательства фальсификации президентских выборов» являются основанием для проведения в Белоруссии новых выборов, что и следует сделать нынешним властям постсоветской республики. Об этом говорится в распространённом 5 ноября заявлении Европейской внешнеполитической службы.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

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Европейский союз не признаёт легитимность Александра Лукашенко, которого Центризбирком Белоруссии провозгласил победителем президентской кампании 2020 года. ОБСЕ в опубликованном 5 ноября докладе «Предполагаемые нарушения прав человека в связи с президентскими выборами 9 августа 2020 года в Белоруссии», подготовленного в рамках Московского механизма, констатировала фальсификацию выборного процесса и рекомендовала провести «новые настоящие президентские выборы на основе международных стандартов».

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Евросоюз согласился с оценкой ОБСЕ и констатировал «вопиющие манипуляции» в ходе президентской кампании, а также продолжающиеся ежедневные «грубые нарушения прав человека». В заявлении ЕС подчёркивается: за описанную в докладе ситуацию несут ответственность «именно белорусские власти».

ЕС констатировал: «Доклад содержит четкие и неопровержимые доказательства фальсификации президентских выборов 9 августа 2020 года и массовых и систематических нарушений прав человека белорусскими силами безопасности в ответ на мирные демонстрации и протесты. Он предоставляет нам многочисленные задокументированные примеры преследований и репрессий».

Отказ официального Минска от сотрудничества, сказано в заявлении ЕС, вызывает сожаление. Тем не менее, Брюссель рассчитывает, что власти Белоруссии объявят результаты президентской кампании 2020 года недействительными и, в соответствии с рекомендациями ОБСЕ, проведут новые президентские выборы.

Кроме того, властям Белоруссии рекомендовано освободить всех политзаключённых, которых МИД Белоруссии не признаёт (как и спецдокладчика ООН по правам человека в Белоруссии, как и Московский механизм ОБСЕ). В заявлении ЕС также содержится призыв к официальному Минску обеспечить безопасность журналистов, а также прекратить всякое насилие в отношении мирных демонстрантов и, особенно — пытки.

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Напомним, ни одна страна ЕС не признала итоги президентской кампании 2020 года в Белоруссии. США, Евросоюз и их сателлиты применяют к официальному Минску санкции.

Белоруссия является участницей программы ЕС для постсоветских республик «Восточное партнёрство». В августе, сентябре и октябре Александр Лукашенко подтвердил намерение продолжать проведение «многовекторной» внешней политики.