Ижевск, 5 ноября, 2020, 22:26 — ИА Регнум. По проекту строительства 50-метрового бассейна в Ижевске работы продолжаются. Это действительно то, что не было выполнено. Больше пока прокомментировать нечего, сказал глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе Открытого интервью, отвечая на вопрос о том, будет ли когда-нибудь этот проект реализован.

Udmurt.ru Проект 50-ти метрового бассейна в Ижевске

«Хочется назвать в третий или в четвертый раз уже дату, но позволю себе этого не делать. Наконец-то контракт заключен, и там работают», — отметил глава республики.

Бречалов напомнил, что этот проект подробно освещался, даже с «некой помпой». Было подписано сначала одно соглашение с известным спортсменом, но «что-то пошло не так».

«Сложный объект. Его по идее должен был построить Газпром, но у Газпрома к нам справедливые замечания и требования по погашению задолженности», — добавил глава региона.

«Надеюсь, в следующем году мы его откроем. Пусть мне будет, что называется, стыдно-стыдно, и будет до тех пор, пока вы туда не нырнете и не проплывете 50 метров», — заключил Бречалов.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство бассейна началось осенью 2013 года. Финансировать объект взялся «Газпром». Однако в связи с постоянным ростом задолженности республики за газ, финансирование и, соответственно, строительство было приостановлено. В мае 2018 года Удмуртия подписала соглашение с группой компаний «Академия Александра Попова» о строительстве семейного спорткомплекса, на базе которого планировалось достроить и бассейн. В июне 2018 года участок в Ижевске, на котором началось строительство бассейна, передали в республиканскую собственность. В июне 2019 года сообщалось, что концессионером по достройке бассейна и реконструкции ледового дворца «Ижсталь» выступит КСК «Зенит».

В апреле 2020 года стало известно, что проект строительства бассейна включен в федеральный проект и получит поддержку из федерального бюджета. В июне текущего года работы по строительству бассейна возобновились. Привлечено финансирование Сбербанка и Национального проекта «Спорт — норма жизни». Строительство и эксплуатация будут осуществлены на условиях ГЧП (государственно-частного партнерства).

В сентябре текущего года вице-премьер Александр Свинин писал, что бассейн откроется в 2021 году.

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