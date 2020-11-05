Санкт-Петербург, 5 ноября, 2020, 22:30 — ИА Регнум. Губернаторская поправка к проекту бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год добавит средств на строительство метро и транспортную реформу. Об этом 5 ноября сообщили в Смольном.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Беглов

Губернатор предлагает свою поправку на этапе второго чтения бюджета, и порой это вносит существенные коррективы в финансирование основных статей.

Так, Александр Беглов предлагает увеличить план по доходам в 2021 год на 28,2 млрд рублей, расходов — н 30,7 млрд рублей. Дефицит при этом уменьшится с 14,6% до 14,4% от собственных доходов.

Так, на транспортную реформу, которая была отложена из-за коронавируса, в 2021 году направят 550 млн рублей — на новые остановки, 800 млн рублей выделят в 2022 году. Еще на 500 млн рублей ежегодно будут увеличены расходы на ремонт трамвайных путей.

Траты на строительство метро в 2021 году увеличат до 10 млрд рублей, в 2022 году — до 15 млрд рублей. Еще по 5 млрд рублей в 2022 и 2023 годах потратят на обновление вагонов метро, на новые трамваи и троллейбусы — около 100 млн в 2021 году и по 10 млрд рублей в 2022 и 2023 годах.

Читайте также: Беглов доложил Путину о ситуации в метростроении Петербурга

На здравоохранение Беглов предлагает добавить около 750 млн рублей, на социальную поддержку — около 900 млн рублей, 722 млн рублей губернатор предлагает добавить на реставрацию памятников истории и культуры, еще 657 млн рублей — на субсидии театрам и концертным организациям. На дополнительную поддержку предпринимателям предлагают еще только 150 млн рублей.

«В бюджете 2021 года увеличим расходы на приоритетные для города направления. В частности, усилится социальная защита петербуржцев: закладываем дополнительные средства на региональные доплаты к пенсиям, выплаты инвалидам, безработным. Увеличиваем финансирование поддержки семей с детьми. На поддержку бизнеса также выделены дополнительные средства», — сказал Александр Беглов.

Губернаторская поправка уже внесена в городской парламент. Без ее учета на этапе первого чтения ЗакС уже поддержал бюджет 2021 года со следующими параметрами: доходы — 623,5 млрд, расходы —710,7 млрд, дефицит — 87,2 млрд рублей.