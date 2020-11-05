Милан, Италия, 5 ноября, 2020, 21:54 — ИА Регнум. В первые девять месяцев 2020 года объем налоговых поступлений в бюджет Италии снизился на 21,3 млрд евро в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщили в министерстве экономики и финансов в четверг, 5 ноября.

Евро

Общий объем поступлений составил чуть менее 304 млрд евро. Снижение составило около 6,6%.

Одна из основных причин снижения — введенные государством ограничительные меры в сфере экономики, констатировали в министерстве.