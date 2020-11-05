Москва, 5 ноября, 2020, 21:47 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и федеральный министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас обменялись мнениями по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает 5 ноября пресс-служба МИД РФ.

Mid.ru Сергей Лавров и Хайко Маас

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны.

«Подтверждена необходимость скорейшего выполнения договоренностей, содержащихся в московском заявлении министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении от 10 октября 2020 г.», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. ВС Азербайджана проводят наступательную операцию. Обе стороны несут крупные потери и обвиняют друг друга в военных преступлениях и ударах по мирному населению.