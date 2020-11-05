Киев, 5 ноября, 2020, 21:45 — ИА Регнум. Голосование за госбюджет Украины на 2021 г. очень хорошо продемонстрировало коалицию Зеленского, Коломойского и Юлии Тимошенко, заявила в своем комментарии 5 ноября украинский политический эксперт Олеся Яхно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Юлия Тимошенко

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Рада поддержала госбюджет, причем «Слуга народа» дала лишь 209 голосов из 226 необходимых для результативного голосования, еще 19 добавила «Батькивщина», также документ поддержала депутатская группа «За будущее», близкая к Игорю Коломойскому.

«То, что за бюджет проголосовала фракция «Батькивщина», выдающая себя за оппозиционную, — несколько удивило. Совсем недавно, после принятия законов о рынке земли и банках, Тимошенко обвиняла Зеленского чуть ли не в госизмене… Нет, все мы знаем, что Тимошенко легко меняет позицию, когда ей выгодно. Но в данном случае голосование за бюджет политически означает поддержку Тимошенко президента и правительства — хоть она и утверждает, что это чисто экономический вопрос», — заявила эксперт.

Политолог отмечает, что, по информации из политических кулуаров, такая смена позиции Юлии Тимошенко произошла после встречи с Кириллом Тимошенко, который на этой неделе стал ещё и ответственен в офиса президента за региональную политику.

«А значит — нельзя исключать вопросов, что и на местном уровне, в местных советах СН и «Батькивщина» будут союзниками… Тимошенко показала, что ее оппозиционная риторика была обманом, а Зеленский показал, что ни с какими олигархами и старыми элитами он не берётся (ещё совсем недавно он говорил о риске их реванша), а создаёт союзы», — резюмировала Яхно.

ИА REGNUM отмечает, что в проект бюджета Украины на следующий год перед первым чтением было подано порядка 2,5 тысячи правок на общую сумму 1,5 трлн гривен (то есть фактически — еще один бюджет). В итоге учтенные поправки суммарно стоят порядка 20 млрд грн.