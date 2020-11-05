Берлин, 5 ноября, 2020, 21:18 — ИА Регнум. Уровень террористической угрозы в ЕС таков, что теракт в Германии может произойти в любой момент, заявил 5 ноября министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в бундестаге.

Немецкие полицейские

Зеехофер «Следует исходить из того, что в любое время могут произойти теракты».

Он призвал противостоять терроризму на уровне ЕС, соответствующим структурам наладить взаимодействие. Комментируя нападки на ислам, Зеехофер добавил:

«Наша борьба против терроризма направлена против фанатично настроенного и опирающегося на насилие экстремизма, а не против ислама».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, серия терактов произошла в странах ЕС на фоне антиисламских заявлений.

По имеющимся данным, теракты совершают приверженцы радикальных взглядов, такие как ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые не признают классический ислам, считают его «отступническим».