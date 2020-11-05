Киев, 5 ноября, 2020, 21:12 — ИА Регнум. Конституционный суд Украины объявил о перерыве в рассмотрении дела относительно официального толкования положений конституции относительно земли.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

Соответствующее заявление суд сделал вечером 5 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В заявлении отмечается, что перерыв в рассмотрении дела объявлен в связи с отсутствием кворума.

Суд также обращает внимание, что пока что он рассматривает лишь дело о толковании отдельных положений конституции Украины, а не вопрос законности земельной реформы, за которую Верховная рада проголосовала весной этого года.

Ранее сегодня украинские СМИ сообщили, что часть судей Конституционного суда Украины временно отказалась от участия в работе институции. Источники отмечали, что речь идет как минимум о четырех судьях КСУ, включая заместителя главы суда Сергея Головатого.