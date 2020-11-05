Киев, 5 ноября, 2020, 21:03 — ИА Регнум. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что он не видит риска существенной девальвации гривны до конца 2020 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривна

Об этом министр заявил в интервью изданию «Минфин», которое было опубликовано 5 ноября.

По словам министра, сейчас отсутствуют фундаментальные макроэкономические факторы для падения гривны. Также он заявил, что курс гривны к доллару является «исключительно техническим показателем» для расчетов бюджетных показателей в минфине.

Вместе с тем, как можно понять из слов Марченко, ситуация может в любой момент измениться:

«Учитывая трудно предсказуемый глобальный эффект для экономики вследствие распространения пандемии COVID-19, прогнозировать значение высоковолатильных показателей достаточно сложно».

ИА REGNUM напоминает, что курс с началом «коронакризиса» постепенно падал с отметки примерно 24 грн за доллар и в настоящий момент держится на уровне 28−29 грн за доллар. Между тем проект госбюджета Украины на 2021 год, который сегодня Верховная рада приняла в первом чтении, рассчитан на среднегодовом обменном курсе 29,1 грн за доллар.