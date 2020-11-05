Ижевск, 5 ноября, 2020, 20:51 — ИА Регнум. Удмуртия достигла исторического рекорда по разнице доходов и расходов бюджета. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов в ходе открытого интервью на площадке Ижевского автозавода.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

Он рассказал, каким образом планировался бюджет республики на 2020 год.

«Мы рассчитывали минимум на 70 млрд рублей. Мы были уверены, что заработаем 80. И сознательно, как и в 19-й год, входили с дефицитом около 9 млрд рублей», — отметил Бречалов.

При этом в настоящий момент, по прогнозу, с учетом оставшихся двух месяцев доходы бюджета республики составят около 60 млрд рублей.

«Падение примерно на 11 млрд рублей. Это уже «медицинский факт», что называется. Может быть хуже, но надеемся все-таки, что либо останется так, либо будет даже чуть лучше», — не теряет оптимизма глава Удмуртии.

«Если к этой сумме приплюсовать существенные средства на борьбу с ковидом — это 5,8 млрд рублей, то почти в 17 млрд мы выходим в дефицит», — добавил Бречалов.

Он подчеркнул, что в настоящее время республика достигла исторического рекорда по показателю разницы доходов и расходов бюджета — 22 млрд рублей.

«С такой ситуацией Удмуртия не сталкивалась никогда», — заключил глава Удмуртии. Однако он заверил, что все свои социальные обязательства республика выполнит в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября Бречалов говорил, что объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета в Удмуртию по итогам восьми месяцев 2020 года составил 19,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений увеличился на 77,7%. Только на сбалансированность бюджета республика получила 3,8 млрд рублей.

При этом за указанный период в бюджет Удмуртии поступило 30,7 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, что ниже показателя января — августа 2019 года на 17%. Доход бюджета республики составил 50,7 млрд рублей, увеличившись на 5,1%. Расходы выросли на 21,5% — до 57,3 млрд рублей.

Поступившие из федерального бюджета на данный момент дополнительные дотации не перекрывают объем выпадающих доходов. Прогнозировалось, что недополучение составит как минимум 12 млрд рублей.

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