Лондон, 5 ноября, 2020, 20:46 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть падают в ходе торгов 5 ноября, марка Brent снова опустилась ниже $41 за баррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту январские фьючерсы Brent подешевели на 43 цента (1,04%), до $40,80 за баррель. Диапазон Brent составляет $40,33 — $41,52 за баррель.

Декабрьские фьючерсы WTI упали в цене на 54 цента (1,38%), до $38,61 за баррель. Диапазон WTI составляет $38,30 — $39,35 за баррель.

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