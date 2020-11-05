Москва, 5 ноября, 2020, 20:37 — ИА Регнум. Стороны конфликта в Эфиопии должны прекратить военные действия, сообщили 5 ноября в пресс-службе МИД РФ.

AMISOM Public Information Эфиопские солдаты

Комментируя обострение в эфиопском регионе Тыграй, российское внешнеполитическое ведомство отметило, что военные действия — это угроза жизни гражданского населения, а также работающих в Эфиопии иностранных специалистов.

«Исходим из того, что решение всех спорных вопросов должно достигаться путём мирного диалога за столом переговоров», — говорится в сообщении.

Москва выразила надежду на «скорейшую нормализацию ситуации в Эфиопии и возвращение её в рамки конституционного поля».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мятеж вспыхнул в Тыграе накануне, 4 ноября: силовая часть партии Народного фронта освобождения Тыграя атаковала федеральных силовиков.

С обеих сторон есть погибшие, численность которых пока не оглашается. Эфиопское правительство ввело из-за этой ситуации чрезвычайное положение на полгода.