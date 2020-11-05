Санкт-Петербург, 5 ноября, 2020, 20:52 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 5 ноября внёс изменения в постановление областного правительства о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Оно вводит режим самоизоляции для пожилых граждан, запрещает спортивные и физкультурные мероприятия, усиливает режим ограничений в других сферах жизни.

Дарья Драй ИА REGNUM 1 Правительство Ленинградской области

Согласно подписанному документу, неработающим жителям Ленобласти старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции, а работающим — перейти на дистанционный режим. В режиме самоизоляции выгул собак или поход в магазин разрешен на расстоянии не более 100 метров от дома.

Несовершеннолетним лицам в возрасте до 14 лет запрещено посещать торговые и торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых.

На свадьбах, банкетах, днях рождения и поминках одновременно могут находиться не более 18 человек, все они должны использовать средства индивидуальной защиты.

Как уже сказано, запрещены массовые спортивные и физкультурные мероприятия, за исключением соревнований с численностью одной команды до 18 человек, при условии, что в помещении будет находиться не более одного человека на 4 кв. метра площади, и в целом не более 36 участников соревнований. Командные соревнования на улице разрешены с численностью до 80 участников. Зрительские трибуны при этом могут быть заняты не более чем на 50%.

Ленинградская область по-прежнему разделена на зоны, по принципу светофора, в зависимости от степени угрозы.

Новым документом во второй («желтой») зоне вводятся ограничения в медицинской сфере такие же, как в первой («красной»). Плановая медицинская помощь в стационарах разрешена только пациентам с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка может повлечь ухудшение состояния, угрозу жизни и здоровью, а также пациентам с травмами, острыми заболеваниями и обострением хронических заболеваний.

Центры «Мои документы» (МФЦ) в «красной» и «желтой» зонах продолжат работать по предварительной записи, но социально значимые услуги — регистрация рождения, оформление внутренних паспортов, выдача и замена полиса ОМС, регистрация на портале «Госуслуги» — можно получить без записи. МФЦ в «зеленой» зоне работают без ограничений, но везде обязательно использование масок.

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На 5 ноября распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим образом:

• в первой («красной») Всеволожский, Выборгский, Гатчинский и Приозерский районы;

• во второй («желтой») зоне — Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Тихвинский, Сланцевский и Лужский районы;

• в третьей («зеленой») зоне — Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский и Сосновый Бор.

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За последние сутки в Ленобласти подтвержден 161 новый случай заражения. С начала пандемии в регионе выявлено 12 192 зараженных жителя, 7044 выздоровевших, в том числе 114 за последние сутки, и 117 жертв COVID-19.