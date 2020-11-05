Пекин, 5 ноября, 2020, 20:29 — ИА Регнум. В Китае объявлено о предстоящем снижении цен на бензин и дизельное топливо, которое вводится в действие с 6 ноября и обусловлено изменениями нефтяных цен на мировом рынке энергоносителей. Об этом 5 ноября сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную Государственным комитетом КНР по делам развития и реформ.

Бензин

Бензин, согласно данному сообщению, подешевеет на 160 юаней за тонну, а дизельное топливо — на 150 юаней, что составляет около 23−24 долларов по обменному курсу. Принятие Госсоветом КНР данного решения связано с действующим в стране механизмом ценообразования, при котором в случае снижения мировых нефтяных цен более чем на 50 юаней за тонну, которое сохранилось в течение десяти рабочих дней, корректируется и соответствующая внутренняя цена.

Госкомитет призвал ведущие нефтяные компании КНР принять меры по гарантированному обеспечению рыночных поставок и недопущению дефицита топлива.