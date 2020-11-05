Ханты-Мансийск, 5 ноября, 2020, 19:51 — ИА Регнум. В ХМАО установлен размер взноса на капитальный ремонт на 2021 год. Об этом сообщает Югорский фонд капитального ремонта.

Images Money Деньги за капитальный ремонт

Окружной департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики установил, что начиная с 1 января 2021 года собственники помещений в многоквартирных домах Югры будут платить на 4,1% больше, чем в 2020 году.

«Решение об увеличении размера взноса в Ханты-Мансийском автономном округе было принято ещё год назад. В соответствии с приказом департамента от 22 октября 2019 года № 18-нп с 2021 года был предусмотрен рост платежей за капитальный ремонт на 5,4%», — поясняют в Югорском фонде капитального ремонта. Но пандемия внесла коррективы и размер индексации был снижен.

С 1 января 2021 год размер взносов за капитальный ремонт в Югре будет следующим. Для многоквартирного жилого дома в деревянном исполнении взнос составит 8,9 рублей за квадратный метр (было 8,55 рублей); для многоквартирного жилого дома в панельном исполнении без лифта 12,55 рублей за кв/м; для многоквартирника в панельном исполнении с лифтом — 14,4 рублей за кв/м.

Отмечается, что за всё время действия программы капремонта, с 2014 года, размер взноса в Югре повышается впервые.