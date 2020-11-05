Вашингтон, 5 ноября, 2020, 19:50 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в Twitter назвал «крупной юридической победой» допуск наблюдателей-республиканцев к подсчету голосов в Пенсильвании.

Gage Skidmore Дональд Трамп

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября Трамп заявил, что у него пытаются «украсть» победу в Пенсильвании.

Действующий президент пока лидирует в штате, но его перевес «таял» с каждым новым обновлением подсчитанных голосов.

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