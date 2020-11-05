Филадельфия, США, 5 ноября, 2020, 19:37 — ИА Регнум. Наблюдателей от Республиканской партии допустили к подсчету голосов в Пенсильвании по решению суда, которое немедленно вступило в силу, 5 ноября передает Fox News.

Уильям Хогарт. Выборы в парламент. 1754

«Мы планируем войти в это здание прямо сейчас и наблюдать за подсчетом» , — сообщила журналистам наблюдатель-республиканец Пэм Бонди.

В Пенсильвании по результатам подсчета 91% голосов с перевесом 2,1% лидирует президент США Дональд Трамп, однако его перевес сокращается после каждого обновления уже второй день.

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