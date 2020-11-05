Архангельск, 5 ноября, 2020, 19:17 — ИА Регнум. В Архангельской области усилят контроль за соблюдением масочного режима. Соответствующее поручение главам муниципальных образований дал губернатор региона Александр Цыбульский.

Дарья Драй ИА REGNUM В масках и перчатках

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Как сообщили ИА REGNUM в правительстве области, контроль, который ведется в настоящее время, глава региона считает недостаточным. Так, например, в Архангельске за последнюю неделю было выявлено только три десятка нарушений.

«Для Архангельска это катастрофически мало. Пусть это жесткие и непопулярные меры, но надо выходить на объекты и штрафовать за нарушения, и не только граждан, но и юридические лица, — считает Александр Цыбульский. — Пока организации не почувствуют свою финансовую ответственность за несоблюдение режима ограничений, мы не добьемся положительного эффекта по снижению количества заболевающих».

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске выявили нарушения режима самоизоляции — некоторых пациентов с COVID-19 не оказалось дома.