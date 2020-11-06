Турция нарвется на неприятности, если продолжит «широко шагать»
Анкара, 6 ноября, 2020, 03:21 — ИА Регнум. Турция, которая последнее время стремится спроецировать свою волю на весь окружающий ее регион, по видимому, не встречает достаточного отпора. Почему это впечатление обманчиво, а управа на Анкару при необходимости найдется, рассказывает автор ИА REGNUMВладимир Васильев.
Воевать за Армению напрямую, беря на себя ответственность за все, что нагородил последний руководитель этой страны, для России было бы нелогично. С другой стороны, излишнее осмеление Турции в направлении России тоже не должно оставаться неоцененным Москвой.
Поэтому закономерными выглядят события, произошедшие на севере Сирии, где под бомбардировку, закончившуюся уничтожением большого числа бойцов и командиров, попала база протурецкой группировки «Файлак аш-Шам». Дело в том, что именно эта группировка служит стержнем и опорой для всех турецких действий на территории Сирии. А удар по ней, нанесенный российской авиацией — достаточно прозрачный намек. Поняли ли это в Турции? Читайте статью Владимира Васильева «Россия применит в отношении Турции стратегию на истощение».