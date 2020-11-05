Москва, 6 ноября, 2020, 00:26 — ИА Регнум. Среди идей, которые высказал на инвестфоруме «Россия зовет» глава Минфина Антон Силуанов, есть и такие, которые вызывают опасения. Не вызовет ли массу негативных последствий увеличение налогов на нефтяную отрасль, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Флаг России

Возможно, что для бюджета оказались бы и не лишними те 290 млрд рублей, которые, по словам Силуанова, может принести операция по отмене налоговых льгот, существующих в нефтяной отрасли. Только смущает его подход, когда сама операция по отмене льгот представляется как «бюджетно нейтральная», служащая лишь структурным изменениям в ответ на более тяжелые условия.

А те последствия в виде замедления развития отрасли и увеличения безработицы, они также вписываются в схему «защитной реструктуризации», или это просто неотвратимое зло, которое придется принять как довесок к новой, наверное очень полезной, структуре? Читайте статью Галины Смирновой «Старые песни о главном Минфина РФ».